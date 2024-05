Sofia Stefani - la vigile 33enne uccisa nel Bolognese | nella notte fermato il collega Giampiero Gualandi

Terribile caso di cronaca ieri nel bolognese. Una ex vigilessa di 33 anni, Sofia Stefani , è stata uccisa da un colpo alla testa in una stanza al piano terra della "Casa Gi alla ", la...

