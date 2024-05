Reggia di Caserta - la Cappella Palatina pronta a ospitare la ‘Primavera Mozartiana’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDal 18 maggio al 29 giugno ladelladiospiterà la Primavera Mozartiana. In programma concerti dell’Orchestra da Camera di, diretta da Antonino Cascio, con la partecipazione di due “rising star” al loro debutto regionale: Simon Zhu / Premio Paganini 2023 e Hyun Jung Song / Premio International Oboe Competition of Japan di Tokyo e in residence presso l’Accademia dei Berliner Philarmoniker, nonché recital e concerti di ensemble dell’Orchestra. Sabato 18 maggio alle ore 20.00, in concomitanza con la Notte Europea dei Musei, l’Orchestra e Simon Zhu proporranno presso ladelladialcune tra le più belle pagine mozartiane: il Concerto n.5 ...