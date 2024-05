Pool di soci per il Lecco Vertice Aliberti-Di Nunno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Aniellosta provando a costruire undiper acquistare il Calcio. Sono giorni e settimane di passione sul ramo manzoniano del Lario dove i tifosi blucelesti stanno attendendo con trepidazione la cessione del club da parte del patron Paolo Leonardo Di. Poche le cose certe. Una è che il numero uno lecchese, colui che ha portato laetà dal tribunale alla serie B, lascerà a fine stagione il timone dellaetà (retrocessa in serie C) o ad un acquirente, qualcuno che si presenti con "i soldi in mano", oppure al primo cittadino diMauro Gattinoni. Questo è quel che il patron Di, ormai delusissimo dal comportamento sempre più ostile di tifoseria e città nei suoi confronti, ci ha sempre detto ...

Investimenti da 8 milioni per la nuova Cbc Beach di Jesolo - Investimenti da 8 milioni per la nuova Cbc Beach di Jesolo - Un pool di architetti è al lavoro per disegnare linee eleganti ... Ne fanno parte già una cinquantina di soci tra alberghi e appartamenti, poi altri partners che potranno aumentare. «L’idea è di una ...

Ast Fermo, il dg Grinta presenta il pool di direttori e annuncia: «Avanti tutta con Cot e punto unico di accesso. Primi a partire con i lavori Pnrr» - Ast Fermo, il dg Grinta presenta il pool di direttori e annuncia: «Avanti tutta con Cot e punto unico di accesso. Primi a partire con i lavori Pnrr» - FERMO - Gli annunci del direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta, nel corso della presentazione dei direttori sanitario (Elisa Draghi), amministrativo (Massimo Esposito) e socio-sanitario (Alberto ...

Risultati in crescita per BCC Veneta, utile netto a 77 milioni - Risultati in crescita per BCC Veneta, utile netto a 77 milioni - Prima volta in assemblea per i soci di BCC Veneta dopo l’avvenuta fusione votata dalla base sociale nel mese di dicembre scorso che ha avuto effetto il 12 ...