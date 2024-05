Tragedia sfiorata - ragazzina cade dal balcone mentre stende in panni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa Zungoli. Una bambina di 13 anni di nazionalità straniera è rimasta vittima di un incidente domestico avvenuto in un centro di accoglienza. Laè stata trasferita dall’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, al Santobono di Napoli. Ha riportato fratture lombari e un serio trauma facciale con la caduta di diversi denti. Non è in pericolo di vita. La 13enne stavando ida un, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è precipitata al suolo,ndo a faccia in giù. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cormano , 4 marzo 2024 – Investimento di una bambina in via dei Giovi, all’incrocio con via Figini, questa mattina. È successo alle 7.30: una ragazzina di 12 anni ha attraversato improvvisamente il trafficato viale all’altezza dell’impianto ...

Molestie sessuali e disturbi alimentari: l’ex coreografo di "Amici" rivela gli abusi subiti nel mondo della danza - Molestie sessuali e disturbi alimentari: l’ex coreografo di "Amici" rivela gli abusi subiti nel mondo della danza - Le sue coreografie sono racconti, il suo stile unico: l'ex coreografo di Amici Giuliano Peparini oggi mette al primo posto la sicurezza dei suoi allievi.

COMMISSO PARLI, MA NON PER DIRCI CHE NON VENDERÀ SENZA DIRCI IL PERCHÉ. NEL TRIENNIO SFIORATA LA CHAMPIONS DUE VOLTE - COMMISSO PARLI, MA NON PER DIRCI CHE NON VENDERÀ SENZA DIRCI IL PERCHÉ. NEL TRIENNIO sfiorata LA CHAMPIONS DUE VOLTE - Ciò anche se la squadra viola nell'ultimo triennio ha sfiorato la qualificazione alla Champions per ... ha parlato di Italiano e dei suoi ragazzi in termini lusinghieri dicendo che allenatore e ...

Gli allievi dell’Alghero Calcio vincono il titolo regionale, ora le finali nazionali - Gli allievi dell’Alghero Calcio vincono il titolo regionale, ora le finali nazionali - Risultato importante a livello giovanile per l’Alghero che conquista il titolo regionale con l’Under 17 (Allievi). Nella finale andata di scena domenica, presso il centro Federale a Sa Rodia, i ...