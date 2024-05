Russia - Mosca | Raid ucraini con droni in quattro regioni

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea dihanno intercettato e distrutto 102inrusse nella notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 51 Uav sul territorio della penisola di Crimea, 44 sul territorio di Krasnodar, 6 sul L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri che sostituirà i massimi funzionari della Difesa e della sicurezza del paese dai loro incarichi, mentre le forze di Mosca hanno lanciato l’offensiva per conquistare il territorio in tutta ...

L’incertezza sulla sorte di Nikolaj Patrushev è durata solo un pomeriggio. L’ex segretario del Consiglio di Sicurezza russo è stato nominato assistente del presidente russo Vladimir Putin. Patrushev resterà a […] The post Mosca , arrestato per ...

Russia: acuiti problemi diplomatici con Stati Uniti e Gran Bretagna - Russia: acuiti problemi diplomatici con Stati Uniti e Gran Bretagna - L’affermazione del direttore dell’intelligence USA Avril Haines secondo cui mosca rappresenta una minaccia per le elezioni americane ha infastidito non poco mosca. L’ambasciatore russo a Washington An ...

Xi, 'conferenza di pace se riconosciuta da Mosca e Kiev' - Xi, 'conferenza di pace se riconosciuta da mosca e Kiev' - 'Con pari partecipazione e discussione equa di tutte le opzioni'. Russia e Cina continueranno a rafforzare i legami militari (ANSA) ...