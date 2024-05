Pallanuoto Jesina - doppio impegno casalingo | nel mirino i play off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alle Saline di Senigallia domani sabato ore 19 arriva la BluGallery San Severino, aspettando notizie positive dal Moie ospite della Persicetana, e poi la settimana successiva il Carpi JESI, 17 maggio 0224 – Dopo la sconfitta di Ravenna, che ha interrotto la serie positiva di cinque vittorie consecutive, i ragazzi di Mr Vastola saranno di nuovo in vasca, domani alle Saline a Senigallia, contro la BluGallery San Severino, in lotta per evitare la retrocessione. Fischio d’inizio ore 19. Classifica generalecomplicato, per i granata, quello contro i settempedani, squadra che non ha espresso al meglio il proprio potenziale durante il campionato. La pericolosità viene dall’attacco dove Vissani, Dignani e l’ex A/2 Valeri, se non controllati a dovere, possono far male. In casac’è la consapevolezza, però di dover vincere per poter inseguire ...