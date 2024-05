Serie D - l’analisi del centrocampista che ha chiuso in anticipo la stagione per un infortunio Baldesi | Stagione dai due volti La Sangio aspetta il suo capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Andrea(nella foto) hala sua sestaconsecutiva con lavannese come peggio non poteva. Una frattura del perone rimediata in allenamento pochi giorni prima l’ultima gara di campionato con il Trestina, per lui operazione e gesso fino all’11 giugno: "Non ci voleva - afferma il- se non altro questoè arrivato a obiettivo già centrato. Sarò pronto per fine luglio, al massimo i primi di agosto". Quella da poco conclusasi è stata un’annata dal doppio volto per ilclasse 2001. "Nel girone d’andata in effetti ho trovato qualche difficoltà, da dicembre in poi a causa della nota rivoluzione del mercato dicembrino sono stato insignito del ruolo die questo ha creato ...