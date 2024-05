Mo | Fifa - ‘richiesta di espellere Israele non sarà messa ai voti durante Congresso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bangkok, 17 mag. (Adnkronos) – Il presidente dellaGianni Infantino ha stabilito che la richiesta della Federcalcio palestinese didall’associazione nonaiil Congresso dellache si terrà in Tailandia. La mozioneinvece sottoposta a un comitato di esperti che invierà le sue raccomandazioni in merito allaentro il 20 luglio.La Federcalcio palestinese sostiene che la squadra nazionale e i club israeliani dovrebbero essere penalizzati poiché il paese ha violato il diritto internazionale con l’occupazione dei territori palestinesi e per aver consentito alle squadre israeliane situate nelle aree occupate di competere nel campionato nazionale israeliano.Sostiene ...