PARALIMPICI Cominciano i mondiali di atletica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Iniziano oggi a Kobe, in Giappone, i Campionatidi parache mettono in palio delle carte olimpiche per Parigi. Tra i convocati azzurri ci sono pure tre atleti lombardi. Su tutti spiccano Arjola Dadaj e Emanuele Di Marino che sono conosciuti con il nome di "Coppia dei sogni": compagni di Nazionale, di vita e genitori di un bambino. La prima, di origini albanesi ma trapiantata a Milano tornerà in gara nei 100 T11 e nel salto in lungo. Il secondo, salernitano di nascita ma che ormai vive nel capoluogo lombardo con la compagna, scenderà in gara sempre nei 100 nella categoria T44. Con loro il brianzolo Simone Manigrasso impegnato unicamente nei 200. Giuliana Lorenzo

