La fiamma divampa - portiamo il messaggio in Europa | Arianna Meloni suona la carica

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Lae alloraquestoin": cosìchiudendo il suo discorso a Isernia per un evento elettorale di FdI in vista delle Europee. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

A Nairobi (Kenya) è andata in scena la prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). I 200 metri dovevano essere la gara copertina e così è ...

Arianna Meloni a Isernia: «La fiamma divampa, portiamo questo messaggio in Europa» - Arianna Meloni a Isernia: «La fiamma divampa, portiamo questo messaggio in Europa» - È arrivata nel cuore del centro di Isernia mentre stavano effettuando le riprese di un film. Si è trovata all’improvviso al centro di un set cinematografico. Ma scesa dalla macchina si è resa conto di ...

Arianna Meloni, messaggio per Bruxelles: “La fiamma divamperà in Europa”. E tace sull’Ursula bis - Arianna Meloni, messaggio per Bruxelles: “La fiamma divamperà in Europa”. E tace sull’Ursula bis - “Qualcuno tifa per la supplenza giudiziaria”, dice la responsabile della segreteria FdI e sorella della premier, nella tappa di Isernia del suo tour elettorale ...

Paura a Settingiano, fiamme divampano da una perdita di gas - Paura a Settingiano, fiamme divampano da una perdita di gas - Attimi di apprensione a Settingiano nel Catanzarese, scoppia un incendio dalle tubature del gas metano a causa di una perdita ...