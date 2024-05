Stalker prende a calci l’avvocata dell’ex marito | è successo in tribunale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una donna di 47 anni, già denunciata per stalking dall'ex, ha preso ae fatto lo sgambetto all'avvocata delpoco prima dell'udienza di separazione.

La calciatrice Florencia Guiñazú è stata trovata morta sabato sera nella sua casa a Mendoza, in Argentina: è stata uccisa dall'ex- marito , che si è poi suicidato. A novembre 2023 aveva chiesto un divieto di avvicinamento nei confronti ...

Denunciato più volte, arrestato e liberato, un uomo ha ucciso l’ex moglie strangolandola davanti a suo figlio Lo sport è sempre mezzo di amplificazione delle notizie. Quando avviene qualcosa che riguarda in particolar modo il mondo del calcio , ...

La donna subiva da anni maltrattamenti non solo dal marito ma anche dai genitori di lui: la suocera una volta l'ha spinta giù dalle scale mentre era incinta.Continua a leggere

Elena Santarelli: “Mio marito Bernardo Corradi Conquistato con il lato materno”/ “La privacy dei figli…” - Elena Santarelli: “Mio marito Bernardo Corradi Conquistato con il lato materno”/ “La privacy dei figli…” - Elena Santarelli - attrice e conduttrice italiana - è stata ospite questo pomeriggio di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona.