Basket Serie A2 - battendo la Luiss i biancorossi pareggiano il record di vittorie e sconfitte Sella Cent - fanno tre di fila Mecacci | Finalmente continuità

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un altro balzo verso la salvezza.o c’è e batte il terzo colpo consecutivo: dopo Agrigento e Chiusi, anche laalza bandiera bianca di fronte ai. Trein sette giorni e un saldo tra successi eche per la prima volta viene pareggiato (18-18), ma soprattutto un vantaggio in classifica sempre più rassicurante: +8 su Nardò seconda e +10 su Chiusi terza, a sole sei giornate dalla fine. Un po’ più complessa rispetto a domenica scorsa la sfida di due giorni fa contro i capitolini, mai in controllo ma sempre col fiato sul collo della, pronti a capitalizzare al meglio ogni errore o momenti di sbandamento, che la Benedetto ha avuto, anche nel finale, facendosi pericolosamente rimontare dal +9 al +1 in pochi secondi e rischiando di gettare all’aria ...

