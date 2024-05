Saronno - taglia tubo del gas in casa e aggredisce i Vigili del fuoc - tragedia sfiorata

Taglia i tubi del gas e aggredisce un Vigile del fuoco: momenti drammatici in una palazzina di Saronno - Taglia i tubi del gas e aggredisce un Vigile del fuoco: momenti drammatici in una palazzina di saronno - E' successo poco prima dell'una di oggi, venerdì 17 maggio a saronno: un uomo ha tagliato i tubi del gas nella sua abitazione, che in poco tempo si è diffus ...

Tragedia sfiorata in un condominio di Saronno: un uomo di 56 anni taglia il tubo del gas per togliersi la vita e poi aggredisce i vigili del fuoco - Tragedia sfiorata in un condominio di saronno: un uomo di 56 anni taglia il tubo del gas per togliersi la vita e poi aggredisce i vigili del fuoco - Il fatto è accaduto in uno stabile di via San Dalmazio attorno all'1 di stanotte: il 56ienne è stato immobilizzato dagli operatori e poi arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato trasportato in codice ...