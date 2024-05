Guerra ultime notizie Spari vicino ambasciata israeliana a Stoccolma - arresti Calci - Palestina chiede a Fifa la sospensione di Israele

Gaza, bombardata una scuola: 4 morti. Palestina chiede alla Fifa la sospensione di Israele - Gaza, bombardata una scuola: 4 morti. Palestina chiede alla Fifa la sospensione di israele - I soldati israeliani della squadra di combattimento della 401esima Brigata continuano le operazioni in aree specifiche della parte orientale di Rafah. Lo rende noto l'Idf precisando che ...

Gaza, Israele all'Onu: "Non avete fatto nulla per gli ostaggi" - Gaza, israele all'Onu: "Non avete fatto nulla per gli ostaggi" - "Fino ad oggi non avete fatto nulla per il rilascio degli ostaggi! Come potete chiedere un cessate il fuoco prima di fare tutto il possibile per riportare a casa gli ostaggi". Lo ha detto ...

Bombardata una scuola piena di sfollati a Gaza. Austin a Gallant: “Proteggere i civili prima di un attacco a Rafah” - Bombardata una scuola piena di sfollati a Gaza. Austin a Gallant: “Proteggere i civili prima di un attacco a Rafah” - Telefonata ai vertici della Difesa tra Usa e israele, il Pentagono chiede un “flusso ininterrotto di aiuti umanitari” prima di qualsiasi potenziale operazione militare a sud della Striscia ...