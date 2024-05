Inter - quinquennio di dominio | avversarie bruciate! Ora un traguardo – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) In cinque anni l’ha bruciato per distacco le suein Serie A. I numeri di Corriere dello Sport parlano chiaro. Adesso però c’è già un nuovo obiettivo. DIVARIO – L’ultimo campionato, ancora in corso, con la penultima sfida di Serie A in programma domenica ha portato all’il suo ventesimo scudetto e una bellissima seconda stella sul petto. Ma non solo. La stagione 2023-2024 permette di tracciare un bilancio sugli ultimi cinque anni dei nerazzurri e di ricavare delle risposte strabilianti. Come fa notare l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l’ultimodell’brilla e non solo per i due scudetti in bacheca – uno nell’era Antonio Conto e uno in quella attuale con Simone Inzaghi. Ciò che risalta negli ultimi cinque anni nerazzurri è la continuità e un ampio ...