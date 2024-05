LIVE Italia-Bulgaria - Nations League volley femminile in DIRETTA | si gioca in serata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella terza sfida dellaper la Nazionalenache affronta laad Antalya in Turchia. L’di Julio Velasco affronta in VNL la prima sfida in cui è nettamente favorita. Contro ladi Lorenzo Micelli, scesa dillo in modo importante nelle ultime stagioni, la squadra azzurra non può mancare l’appuntamento con la vittoria per tenere a debita distanza le squadre che inseguono nella corsa alla qualificazione olimpica e, perchè no, per continuare ad inseguire il sogno di disputare la final eight di. La ...