Rubata ventuno anni fa - ritrovata dai Carabinieri | importante ritrovamento in Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024)Tpc restituiscono uno storico pezzo che è stato scoperto essere rubato benfa in. Di cosa si tratta. Unsignificativo ed, quello che è stato messo in atto daidel Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. Ila ritrovano dopo 21dalla scomparsa (Foto Ansa) notzie.comUna preziosa mattonella in ceramica raffigurante “San Francesco in preghiera davanti alla croce” è stata recentemente restituita agli eredi del legittimo proprietario, scomparso nel 2009. Questo manufatto era stato oggetto di furto nel novembre del 2003 in una abitazione di Todi. Idel Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Perugia hanno condotto ...