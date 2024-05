La caffetteria che ha portato gli specialty a Firenze apre un nuovo bar al mercato di San Lorenzo

(Di venerdì 17 maggio 2024) È facile, ormai, perdere il conto delle sedi di Ditta Artigianale, il format creato dal torrefattore, barista ma soprattutto imprenditore Francesco Sanapo, insieme a Patrick Hoffer. Il bar di via de Neri (che ha da poco compiuto 10 anni) haunmodo di concepire il caffè in città, e oggi la famiglia si allarga ulteriormente, dando vita alla sesta, nello storicodi San. Ditta Artigianale arriva alUna location d’eccezione, come del resto ci ha abituati Sanapo in questi anni. Il bar si trova alla postazione 101, in uno dei mercati più rinomati e frequentati della città: l’offerta è la stessa di sempre, focalizzata sui caffèdella casa estratti in espresso o in filtro, che si trovano anche alla base di cappuccini ...

Bauli sfornerà mini pandori ripieni in centro a Milano - Bauli sfornerà mini pandori ripieni in centro a Milano - Bauli apre in centro a Milano Minuto Bauli, pasticceria e caffetteria che offre ai clienti il Minuto ... in negozio dove sono stati inseriti alcuni tavoli con sedie, oppure portato via. In occasione ...

A Napoli arriva Starbucks: il gigante del Frappuccino nella terra della tazzulella - A Napoli arriva Starbucks: il gigante del Frappuccino nella terra della tazzulella - È il primo passo della catena statunitense nella città che ha fatto del culto della tazzulella il suo mantra. La primavera napoletana profuma di Frappuccino ...

C’è la data ufficiale di apertura di Starbucks a Napoli (e no, non è un sacrilegio) - C’è la data ufficiale di apertura di Starbucks a Napoli (e no, non è un sacrilegio) - che porta una visione più internazionale, sicuramente più moderna, del caffè e della caffetteria in generale. Il Gruppo Percassi, che segue lo sviluppo di Starbucks in Italia, non ha però desistito ...