Francesco Lollobrigida | Il cibo italiano? Il nostro biglietto da visita principale

Il 7 maggio in occasione della 22esima edizione di Cibus , saranno presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida . Presente anche ...

“La tua fortuna la nostra siccità” striscione contro Lollobrigida a Palermo - “La tua fortuna la nostra siccità” striscione contro lollobrigida a Palermo - PALERMO – “La tua fortuna la nostra siccità, ministro lollobrigida che quel vino dei tuoi compari del Nord ti vada di traverso ” è quanto scritto su uno striscione piazzato da tre persone nel cancello ...

La "dolce vita" di Lollobrigida, doppi uffici, risorse, i dirigenti riluttanti mandati a "studiare" - La "dolce vita" di lollobrigida, doppi uffici, risorse, i dirigenti riluttanti mandati a "studiare" - Sostituisce i dirigenti come cravatte, ottiene tutto il denaro che chiede per il suo ministero. Ha già cambiato tre segretari, due capi di gabinetto. I sostituiti finiscono in biblioteca ...

ESCLUSIVA - Lollobrigida: "Flaminio Ne ho parlato con Lotito. Il mercato..." - VIDEO - ESCLUSIVA - lollobrigida: "Flaminio Ne ho parlato con Lotito. Il mercato..." - VIDEO - Grande evento quello del “Divina Nazione”, per omaggiare le eccellenze del Made in Italy con un focus sui prodotti Dop e Igp. Questa sera infatti, in occasione dell’appuntamento ...