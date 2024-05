Obiettivo Europa An Brescia - ultimo sforzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) La squadra di pallanuoto dinon parteciperà alle finali Scudetto per la prima volta in dieci anni, ma è determinata a mantenere la propria presenza in. Dal 22 maggio, l’AN affronterà Ortigia nella finale per il terzo posto. Nel frattempo, si è conclusa anche la stagione in Champions League con una sconfitta contro l’Olympiacos, anche se il verdetto era già noto. I greci hanno dominato sin dall’inizio. Nel primo quarto, Papanastasiou ha aperto le marcature con due gol.è rimasta in gioco grazie ai gol di Alesiani, Lazic e Irving, chiudendo il quarto con un risultato parziale sfavorevole ma non irrecuperabile. Durante la seconda frazione, i greci hanno continuato a premere con Vamos, Gkillas e Fountoulis, mentre i Leoni rispondevano con Del Basso, Faraglia e Renzuto per un parziale di 11-8 per l’Olympiacos. ...