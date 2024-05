Mattarella riceve il presidente della Cna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 17 maggio 2024) ROMA – IlRepubblica, Sergio, ha ricevuto ieri al Quirinale ilnazionaleCna, Dario Costantini, accompagnato dal Segretario Generale, Otello Gregorini, e dai vicepresidenti. Nel corso del cordiale colloquio, Costantini ha ringraziato ilRepubblica per l’incontro che rappresenta un segnale di grande attenzione nei confronti del mondo dell’artigianato, per i valori che esprime e per il ruolo economico e sociale. Costantini inoltre ha illustrato alalcuni progetti sui quali è impegnata la Confederazione, in particolare lo sviluppo dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, e la promozione del lavoro attraverso i corridoi professionali e un ...