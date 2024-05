Il prossimo 2 giugno Viadana ad un passo dallo storico scudetto

Rugby Serie A Elite – Andrea Bronzini, da Viadana con furore: “Tutto vero, siamo in finale!” - Rugby Serie A Elite – Andrea Bronzini, da viadana con furore: “Tutto vero, siamo in finale!” - viadana Non si placa l’euforia, in casa viadana, per la vittoria ottenuta sabato allo Zaffanella (per 18-16, in rimonta) sul Valorugby Reggio che ha ...

e adesso la finale scudetto! - e adesso la finale scudetto! - L’avversario sarà stabilito con la partita di domani tra Rovigo e Petrarca ma viadana ci sarà. Appunto a Parma, domenica 2 giugno. Vietato mancare! Facciamo la storia! Marcatori: p.t. 7’ m. Sbrocco tr ...

Padova vince a Rovigo il derby che conta: la finale scudetto sarà Petrarca-Viadana - Padova vince a Rovigo il derby che conta: la finale scudetto sarà Petrarca-viadana - Dopo cinque sfide perse di fila con i Bersaglieri e a 4 anni dall’ultima volta al Battaglini finisce 22-24 all’ultimo respiro ...