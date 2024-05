Torneo giovanile L’under 17 alla fase nazionale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Altro titolo regionale per l’Academy Volley Lube, anzi due. Dopo l’ascesa sul tetto delle Marche della formazione Under19, anche17 (peraltro molti atleti si sdoppiano nei due collettivi) ha saputo fare altrettanto, bravissimi nel mettere al tappeto la Novavolley Loreto nella finale giocata a Moie. I Lubini di coach Rosichini hanno staccato così il pass per lache si terrà a Lanciano dal 21 al 26 maggio. Inoltre i piccoli del13 si sono laureati campioni regionali nel3x3. Questa17 che tanto bene ha fatto: Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Matteo Iurisci, Riccardo Piercamilli, Gabriele Spina, Nico Pasqualini, Diego Zamparini, Mattia Vagnini, Nicola Zara, Diego Dolcini, Filippo Laraia, Samuel Lanciotti, Riccardo Da Boit, Diego Gatto. Coach ...

