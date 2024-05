L’iniziativa Il Csi promuove il fondo di solidarietà Atleti uniti

(Di venerdì 17 maggio 2024) In un momento storico in cui la pratica sportiva assume un ruolo sempre più centrale nelre benessere psicofisico e coesione sociale, il CSI Lombardia annuncia il lancio di “”, un innovativo progetto volto alla creazione di undiper gli sportivi. Questa iniziativa pionieristica, nata dalla sinergia tra il CSI Lombardia e la piattaforma TrustMeUp, mira a garantire che nessun atleta debba rinunciare alla propria passione a causa di difficoltà economiche. “” nasce dall’idea che lo sport dovrebbe essere un diritto inalienabile, accessibile a tutti indipendentemente dalla situazione finanziaria. Questo progetto si radica nei valori fondamentali di inclusione e integrazione sociale, valori portanti dei promotori e ...

