Premiati i vincitori della I edizione del Premio Giornalistico “Carpine Visciano”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono Nello Di Costanzo del Tg3 Campania e Claudio Mazzone del ‘CorriereSera’ idel”. E poi ancora menzione speciale per Giuliana Covella de “Il Mattino” e “critica” per Carmine Rossi di Sky. Riconoscimenti anche a Gianfranco Coppola, caporedattore del Tgr Campania e presidente nazionaleStampa sportiva italiana che, con il suo impegno, ha dato forza e valore allo sport come strumento di inclusione sociale, raccontando storie di rinascita e di condivisione oltre ogni barriera. Riconoscimento anche ad Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei GiornalistiCampania che ha patrocinato ...