Calciomercato.com

...gara bellissima battuto 4 - 3 il Real Madrid che però riesce a tornare in piedi dopo un avvio... Il brasiliano vince il contrasto con, si gira in un lampo e fulmina ancora il portiere belga ......gara bellissima battuto 4 - 3 il Real Madrid che però riesce a tornare in piedi dopo un avvio... Il brasiliano vince il contrasto con, si gira in un lampo e fulmina ancora il portiere belga ... Alaba choc, arrestato il suocero: tentato un colpo di stato per restaurare il Reich in Germania