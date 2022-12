Il legame transatlantico davanti a Russia-Cina. Il discorso di von der Leyen

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Unaaggressiva minaccia le nostre democrazie e ci ricatta con la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Unasempre più assertiva sta sviluppando dipendenze in tutti i continenti, per estendere il proprio potere per i propri interessi. Ma in compenso, guardate cosa possono ottenere gli Stati Uniti e l’Europa se si uniscono le forze. Prendiamo l’Ucraina. Pensate all’immenso impatto delle nostre sanzioni. Pensate a quanto sostegno abbiamo mobilitato, dai nostri Paesi e dal mondo, per aiutare l’Ucraina negli ultimi nove mesi. Pensate a come abbiamo unito le forze per prosciugare le casse dellaintroducendo un tetto al prezzo del petrolio. Dalla fine della Guerra Fredda, la cooperazione transatlantica non è mai stata così stretta come in questi ultimi due anni. Abbiamo posto fine a controversie di lunga data, sui ...