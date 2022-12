Kanye West sospeso da Twitter | Musk | “Ha violato nuove regole”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ho fatto tutto quello che ho potuto, ma nonostante questoè tornato a violare le nostrecontro l’incitazione alla violenza, l’account sarà”. Così Elonha spiegato ad utente fan del controverso rapper, la decisione di sospenderlo dadopo aver pubblicato un post con l’immagine della svastica e della stella di David. Tutto poche ore dopo aver detto che “ci sono cose buone in Hitler”. Dopo la nuova, folle, esternazione di Ye – come ora si fa chiamare– anche Parler, il social media amato dall’estrema destra americana, blocca le trattative che erano state avviate per il suo acquisto da parte del rapper. “La società ha concordato con Ye di mettere fine alla proposta di acquisto”, ha fatto sapere Parlement ...

Proprio il social che fa della massima libertà di parola il suo mantra sembrava essere ormai passato nelle mani di- o meglio, Ye come si fa chiamare ora - che si era già espresso ...Il patron di Tesla e SpaceX, Elon Musk , ha annunciato via Twitter la sospensione dell'account del famosissimo rapper' per istigazione alla violenza '. Sospeso per un tweet con una svastica e la stella di David L'account Twitter diè stato sospeso dopo che il rapper americano aveva pubblicato un'...Kanye West si è superato: «Amo Hitler», ha detto il rapper americano, solo qualche settimana fa ospite di Donald Trump a Mar-a-lago. «Hitler - ha continuato, nel corso di una delirante intervista ...Ci ammonisce: «Basta dissare i nazi». Infine, pubblica su Twitter una svastica unita alla Stella di Davide e viene sospeso da Elon Musk Come crea scompiglio Kanye West, nessuno mai. Ieri ha avuto ...