Sonia Isaza | la forma è sempre al top | il selfie n bikini accende la fantasia dei

Corriere dello Sport

Da www.calciomercato.comarturo vidal 5 Arturo Vidal ha cominciato col botto la sua nuova vita in... rossonero. Sono questi, infatti, i colori del Flamengo, che da quando è arrivato sta volando: vittoria con ...Sarà raggiante anche, moglie dell'ex centrocampista di Juve e Inter, influencer molto attiva sui social. Scorri verso il basso per vedere le migliori foto e video di! vai alla ... Vidal, pensiero romantico per Sonia Isaza e la Panda El jugador del Flamengo se cansó de las constantes críticas a su pareja. La relación de Arturo Vidal y Sonia Isaza no ha estado exenta de polémicas debido al tipo de romance que mantienen. Y es que ha ...Arturo Vidal y Sonia Isaza hicieron caso omiso de las acusaciones en redes sociales de que el futbolista habría estado en una alocada noche de fiesta en la capital donde repartió su número de teléfono ...