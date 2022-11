DISNEY+ DICEMBRE 2022 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA | LA LEGGE DEI PIÙ GRANDI | IL MISTERO DEI TEMPLARI – LA SERIE E TANTO NATALE

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Torna l’appuntamento con le ultimissime die tutte le novità di. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix e Paramount + li trovate QUI e QUI Se c’è un mese che più di tutti fa rima con Disney questo è certamente, e anche quest’anno il mese delle feste porterà tanti regali in dono agli abbonati di Disney Plus, in attesa di capire se quello arriverà anche quello forse più atteso ossia Wakanda Forever l’ultimo successo della Marvel, vediamo cosa ci aspetta. Da segnalare il filmdi una: Ladei più, e le tante nuove, da Ildei– La, passando per la miniThe ...

Libero Magazine

REGGIO EMILIA - Giovedì 1alle 18 alla libreria.coop All'Arco ci sarà un 'mini spettacolo fiabesco' con la ... come doppiatrice per laed è sua la voce della Contessa Profumosa nel ...+: ecco tutte le novità diIl Mistero Dei Templari - La serie in arrivo dal 14La vita di Jess Valenzuela (Lisette Olivera) viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le ... Tutte le uscite di dicembre tra film e serie TV su Disney Plus L'inaugurazione Mercoledì 7 dicembre 2022 ore 18:30 Giorgio Chinea Art Cabinet Galleria Cappellato Pedrocchi - Padova ...Come ogni mese ecco l'aggiornamento che riguarda la piattaforma di Disney+ e i contenuti che sono in arrivo dal prossimo mese di dicembre. Tantissime novità tra cui soprattutto quella della serie de I ...