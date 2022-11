Società editoriale Il Fatto Spa | approvato il piano industriale 2023-2025 | da media company a community company

Il Fatto Quotidiano

Un encomio va alle sistemazioni superficiali, che si spera saranno di questo livello ovunque" Milano Post Milano Post è edito dallaNuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via ...Milano Post Milano Post è edito dallaNuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147 Milano. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845 Società editoriale Il Fatto Spa, approvato il piano industriale 2023-2025: da media company a community…