Germania | giocatori non si presentano in conferenza stampa | Fifa indaga | possibile multa

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laha avviato un’indagine in seguito alla mancata presenza deidellanellaalla vigilia del match contro la Spagna, terminato poi 1-1. A parlare ai media è stato solo il ct Hansi Flick, che ha motivato l’assenza dei suoidicendo di voler evitare loro una trasferta troppo lunga tra la salae poi lo stadio in cui giocare la partita. Ciò va contro il regolamento della, che dopo aver valutato la situazione, andrà a verificare se ci sono gli estremi per una sanzione: si va da un avvertimento a una. SportFace.

