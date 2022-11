Calciomercato Bologna | i rossoblù vogliono Maleh

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 novembre 2022), il club rossoblu sulle tracce del centrocampista Youssef: la proposta alla Fiorentina Secondo La Gazzetta dello Sport, ilsta lavorando per il mercato di gennaio su 3 profili: un terzino, un’ala e un interno. In quest’ultimo ruolo si cerca di ottenere il prestito dalla Fiorentina di Youssef. Il club viola lo ha acquistato nel gennaio del 2021 ma in questa stagione ha ottenuto poco spazio: negli ultimi due mesi ha giocato poco più di mezz’ora. Emiliani molto interessati, ma escludono uno scambio con Dominguez. L'articolo proviene da Calcio News 24.