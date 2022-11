Ultime Notizie – Manovra 2023 | bozza | opzione donna estesa a lavoratrici licenziate

(Di sabato 26 novembre 2022) Torna nel. Lasciata in bianco nel testo presentato nei giorni scorsi dal premier Meloni, e in un primo tempo battezzatamamma, la norma è stata riscritta prevedendo, sempre che i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022, la possibilità di un prepensionamento con oltre 35 anni di contributi e un’età anagrafica pari a 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, per quei soggetti che svolgano, da almeno 6 mesi, una attività di careviger nei confronti del coniuge o di un parente di secondo grado o un invalido oltre il 74%. E’ quanto si legge in una nuovadellache potrebbe arrivare già lunedì prossimo alla Camera. La riduzione dell’età anagrafica, legata alla presenza di ...

Corriere della Sera

Stando alle vicende dellesettimane, i movimenti pubblici, delle donne e LGBT sono in continuo fermento per indire proteste in territorio turco.... così viene definita da JTI Italia , secondo player sul mercato del tabacco in Italia, la bozza di Legge di Bilancio circolata nelleore, che prevede un aumento monstre delle accise sui ... Ischia, le ultime notizie su frana e maltempo | I soccorritori hanno trovato il corpo di una donna Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Il Ponte sullo Stretto è una delle infrastrutture sulle quali il governo di Giorgia Meloni ha maggiormente puntato durante tutta la campagna elettorale. I partiti della coalizione, infatti, credono ...