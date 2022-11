Sperling&Kupfer | le edizioni speciali da regalare a Natale 2022

Leggi su velvetmag

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilsi avvicina e Sperling&Kupfer ha ben pensato di proporre alcunenatalizie dei suoi romanzi di punta usciti nel corso del. A corto di idee su cosasotto l’albero? Un buon libro, in edizione natalizia, è un’idea bellissima. Non è mai troppo presto per iniziare a valutare i regali di, soprattutto se il destinatario è un lettore con un debole per le. A questo proposito, Sperling&Kupfer ha ben pensato di realizzare dellenatalizie per alcuni dei suoi romanzi più gettonati. La casa editrice, insieme a Frassinelli, ha pensato a tutti quei lettori che gradiscono scartare un romanzo sotto l’albero e (perché no?) collezionarediverse e uniche nel loro ...