(Di sabato 26 novembre 2022) Nella periferia meridionale di Ezhou , una città nella provincia di Hubei , nella Cina centrale, un gigantesco condominio si affaccia sulla strada principale. Ma non è per impiegati o famiglie. Con...

Il nuovo allevamento delle dimensioni di unha iniziato la produzione all'inizio di ottobre quando l'azienda proprietaria della struttura - Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming - ha ..."Dieci persone sono morte nonostante le cure di emergenza", riporta l'agenziaXinhua, citando fonti locali. Altre 9 persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Gli incendi ... Il grattacielo cinese di 26 piani pronto a macellare 1 milione di maiali l'anno Nella periferia meridionale di Ezhou , una città nella provincia di Hubei , nella Cina centrale, un gigantesco condominio si affaccia sulla strada principale.L'imponente struttura per allevare (e macellare) suini solleva non pochi dubbi sui rischi di zoonosi: dopo il Covid sono più che legittimi ...