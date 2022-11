L’industria del riciclo al servizio della transizione verde Lo studio di Assoambiente

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel percorso diecologica ed energetica fortemente voluta dall’Unione Europea l’Italia vanta una posizione di avanguardia nel. Siamo il Paese che da sempre lo pratica, come risposta alla scarsità di materie prime. Potendo contare su una grande diffusione delmanifatturiera, siamo riusciti, nel corso degli anni, a valorizzare materiali e scarti, facendoci trovare preparati ad affrontare le nuove e urgenti sfide, fino ad ambire al ruolo di hub deleuropeo. Ilè il primo passo per andare oltre l’economia lineare per transitare verso un’economia circolare in un percorso che mira a ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive. Aldelè quindi affidato un ruolo strategico che dovrà condurre sulla ...