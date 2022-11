Fabrizio Corona torna all’attacco di Totti e Ilary Blasi | “Lui l’avrà tradita in media 500 volte l’anno Finché non è diventata famosa le andava bene”

(Di venerdì 18 novembre 2022)dito a parlare di Francesco. L’ex re dei paparazzi da tempo è in contrasto con l’ex coppia: in particolare con la conduttrice de “L’Isola dei Famosi“, con cui fu protagonista di uno scontro in diretta tv al “Grande Fratello Vip“. Secondol’ex capitano della Roma avrebbe tradito l’ex moglie con circa diecimila donne, una cifra esagerata ma che ha provato a contestualizzare: “Francescoavrà traditoin500per 20 ...

Ivan Rota per Dagospiatorna sull' argomento Totti/Blasi e a una televisione locale dichiara:' 'Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l'anno per 20 anni. Quanto fa Lei fino a ...è stato un vero e proprio fiume in piena nel corso della sua ospitata in una tv privata sul Canale 21 dove ha rivelato alcuni aspetti inediti anche sulla celebre e chiacchierata ...Fabrizio Corona si è finalmente tolto i sassolini dalle scarpe che aveva accumulato da anni verso Ilary Blasi e Francesco Totti. Ieri ospite su Canale 21, da Beppe Iodice, ne ha sparate a iosa contro ...L’ex re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, svela con quante donne Francesco Totti avrebbe tradito la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Lo fa durante un’intervista e a riportare le sue parole è Biccy.