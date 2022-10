(Di venerdì 7 ottobre 2022) Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Prima seduta di dog, con l'arrivo di 4 cagnolini, ieri, nel reparto pediatrico dell'ospedale San Paolo di Milano. Pensata per donare un sorriso e dare sollievo ai bambinie alle loro famiglie, l'iniziativa, che coinvolgerà nei prossimi mesi altri ospedali italiani, fadel progetto 'una', ideato e promosso da 'For a smile onlus' e sostenuto da Elanco, tra le principali aziende internazionali dedicate alla salute e alla cura degli amici a 4 zampe. Lo comunicano, in una nota congiunta, la company e l'associazione. I 4 cagnolini che, accompagnati da altrettanti coadiutori di 'Tempo per l'infanzia', hanno varcato la soglia del reparto di Pediatria dell'ospedale milanese, hanno incontrato i piccoli pazienti con le loro famiglie per un ...

Parte dog therapy di 'Basta una zampa' per bimbi ricoverati (Adnkronos) – Prima seduta di dog therapy, con l'arrivo di 4 cagnolini, ieri, nel reparto pediatrico dell'ospedale San Paolo di Milano. Pensata per donare un sorriso e dare sollievo ai bambini ricover ...