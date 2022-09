Sanzioni Ue a Russia, Ungheria: “Nostro ‘no’ se colpiscono energia” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ungheria non sosterrà l’ottavo pacchetto di Sanzioni Ue contro la Russia se colpirà anche l’energia. Lo ha minacciato Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier Viktor Orban, durante un briefing. “Finora l’Ungheria ha fatto molto per mantenere l’unità europea, ma se il pacchetto contiene Sanzioni nel campo dell’energia, allora non possiamo sostenerlo. Stiamo aspettando la bozza esatta dell’ottavo pacchetto di Sanzioni, la studieremo attentamente, poi si potrà parlare, ma l’Ungheria non può sostenere Sanzioni nel campo dell’energia”, ha detto Gulyas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’non sosterrà l’ottavo pacchetto diUe contro lase colpirà anche l’. Lo ha minacciato Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier Viktor Orban, durante un briefing. “Finora l’ha fatto molto per mantenere l’unità europea, ma se il pacchetto contienenel campo dell’, allora non possiamo sostenerlo. Stiamo aspettando la bozza esatta dell’ottavo pacchetto di, la studieremo attentamente, poi si potrà parlare, ma l’non può sostenerenel campo dell’”, ha detto Gulyas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

