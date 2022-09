Logistica green | Bracchi inaugura il nuovo hub nel Bresciano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 settembre 2022)aumenta il proprio perimetro di azione con l’zione di unhub logistico a Castrezzato, nel. Ilspazio si svilupperà su 20.000 metri quadri di superficie coperta (in Via Valenca, Polo EST. 35, a meno di un chilometro dallo svincolo di Castrezzato dell’A35), ed è stato progettato secondo elevati standard tecnologici e ambientali. L’allestimento del magazzino ha comportato un investimento superiore al milione di euro per, per uno spazio che in questa prima fase darà lavoro a circa trenta persone. Il polo offre spazi uffici, ampie aree verdi, numerosi parcheggi e baie di carico e sarà dedicato ad incontrare la crescente domanda dei settori industriale, del design e del lifestyle. Lo spazio logistico è circondato da un’area verde di quasi ...