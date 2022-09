ATP Sofia 2022, risultati 29 settembre: avanza Jan-Lennard Struff, fuori Pablo Carreño Busta (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono proseguiti oggi i Sofia Open 2022 di tennis: sul cemento indoor bulgaro il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 ha visto disputarsi gli ultimi sei incontri del secondo turno. In casa Italia si registrano il successo di Jannik Sinner e la sconfitta di Lorenzo Sonego. Nella parte alta del tabellone l’azzurro Jannik Sinner regola il lusitano Nuno Borges per 6-3 6-4 ed ai quarti affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, che rimonta lo spagnolo Fernando Verdasco per 1-6 6-4 6-3, infine il danese Holger Vitus Nodskov Rune elimina l’azzurro Lorenzo Sonego per 6-7 (1) 6-4 6-3. Nella parte bassa del tabellone il tedesco Jan-Lennard Struff estromette il francese Ugo Humbert per 6-3 6-1, infine il polacco Kamil Majchrzak rimonta il teutonico Oscar Otte per 4-6 6-2 6-4 ed affronterà lo svizzero ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono proseguiti oggi iOpendi tennis: sul cemento indoor bulgaro il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 ha visto disputarsi gli ultimi sei incontri del secondo turno. In casa Italia si registrano il successo di Jannik Sinner e la sconfitta di Lorenzo Sonego. Nella parte alta del tabellone l’azzurro Jannik Sinner regola il lusitano Nuno Borges per 6-3 6-4 ed ai quarti affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, che rimonta lo spagnolo Fernando Verdasco per 1-6 6-4 6-3, infine il danese Holger Vitus Nodskov Rune elimina l’azzurro Lorenzo Sonego per 6-7 (1) 6-4 6-3. Nella parte bassa del tabellone il tedesco Jan-estromette il francese Ugo Humbert per 6-3 6-1, infine il polacco Kamil Majchrzak rimonta il teutonico Oscar Otte per 4-6 6-2 6-4 ed affronterà lo svizzero ...

