GF Vip, Antonino Spinalbese parla di Belen e Stefano De Martino: «A me dà fastidio questa roba», ecco cosa ha detto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Antonino Spinalbese, nonostante sia stato diffidato da Belen Rodriguez dal parlare del loro privato e della loro relazione, ogni tanto si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione sulla showgirl argentina. Oggi il gieffino è tornato a parlare della sua ex compagna e dell’attuale dolce metà di lei, Stefano De Martino. Ma cosa ha detto? Leggi anche:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 28 settembre 2022), nonostante sia stato diffidato daRodriguez dalre del loro privato e della loro relazione, ogni tanto si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione sulla showgirl argentina. Oggi il gieffino è tornato are della sua ex compagna e dell’attuale dolce metà di lei,De. Maha? Leggi anche:...

VicolodelleNews : #GFVip 7, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese decidono di dormire insieme! - Il Vicolo delle News Il Vicolo d… - IsaeChia : #Gfvip 7, Antonino Spinalbese confessa il motivo per cui non parla apertamente di Belen Rodriguez Nella scorsa pun… - hopeangel365 : ?? ULTIM’ORA ?? ELENOIRE SI È SENTITA DI NUOVO MALE ?? #gfvip #elenoireferruzzi #prelemi #jessyselassie #fairylu… - hopeangel365 : È Ufficiale Antonino non sopporta Signorini! ?? #gfvip #spinalbese #elenoireferruzzi #prelemi #fairylu #jessvip… - infoitcultura : La discussione tra Antonino e Antonella - Grande Fratello VIP -