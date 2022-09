Fondazione della Comunità Bergamasca aderisce alla giornata europea delle Fondazioni con il progetto Campetti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bergamo. Sabato 1° ottobre, in occasione della decima giornata europea delle Fondazioni, Fondazione Cariplo aderisce all’iniziativa Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione: una festa a cui partecipano oltre 100 luoghi in tutta Italia, dove le Comunità e le Fondazioni realizzano insieme iniziative locali di rigenerazione. Promossa da Acri e Assifero, la giornata renderà protagonisti i “gesti di rigenerazione” realizzati dalle organizzazioni del Terzo settore, associazioni di quartiere, cooperative sociali, comitati e gruppi di cittadini, che rappresentano i quasi 7 milioni di italiani che dedicano parte del proprio tempo alla cura della Comunità, partecipando ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bergamo. Sabato 1° ottobre, in occasionedecimaCariploall’iniziativa Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione: una festa a cui partecipano oltre 100 luoghi in tutta Italia, dove lee lerealizzano insieme iniziative locali di rigenerazione. Promossa da Acri e Assifero, larenderà protagonisti i “gesti di rigenerazione” realizzati dalle organizzazioni del Terzo settore, associazioni di quartiere, cooperative sociali, comitati e gruppi di cittadini, che rappresentano i quasi 7 milioni di italiani che dedicano parte del proprio tempocura, partecipando ...

