"Emigratis - La resa dei conti", questa sera alle 21.25 su Canale 5: anticipazioni della puntata (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Emigratis - La resa dei conti", in onda questa sera alle 21.25 su Canale 5 il programma comico con Pio & Amedeo. Un filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un'unica storia, i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022) "- Ladei", in onda21.25 su5 il programma comico con Pio & Amedeo. Un filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un'unica storia, i ...

CorriereUmbria : Emigratis, Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 #emigratis #pioeamedeo - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Pio e Amedeo tornano in tv, su Canale 5 c’è “#Emigratis – La resa dei conti”. Tra risate e momenti di riflessione https… - officialFandP : RT @Radio105: Il duo comico Pio e Amedeo è venuto a trovarci a 105 Take Away e ci ha regalato qualche chicca esclusiva sul loro '#Emigratis… - Radio105 : Il duo comico Pio e Amedeo è venuto a trovarci a 105 Take Away e ci ha regalato qualche chicca esclusiva sul loro '… - immediatonet : ?? Pio e Amedeo tornano in tv, su Canale 5 c’è “#Emigratis – La resa dei conti”. Tra risate e momenti di riflessione -