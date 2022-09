Cristina Marino e Luca Argentero: arriva un fratellino o una sorellina per Nina? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cristina Marino e Luca Argentero non hanno ancora svelato se il secondo figlio in arrivo sarà maschio o femmina, se la piccola Nina Speranza avrà un fratellino o una sorellina con cui crescere. Ci pensa Diva e Donna a dare l’annuncio svelando se sarà maschio o femmina e di certo facendo innervosire Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore non avrebbe voluto condividere nulla di questa seconda gravidanza, così premuroso nel difendere la sua famiglia e nel godersi tutta la felicità che gli regalano Cristina e Nina. La Marino invece prevedendo che a Venezia in molto avrebbero notato subito lo stato interessante ha voluto anticipare come sempre il gossip ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022)non hanno ancora svelato se il secondo figlio in arrivo sarà maschio o femmina, se la piccolaSperanza avrà uno unacon cui crescere. Ci pensa Diva e Donna a dare l’annuncio svelando se sarà maschio o femmina e di certo facendo innervosire. L’attore non avrebbe voluto condividere nulla di questa seconda gravidanza, così premuroso nel difendere la sua famiglia e nel godersi tutta la felicità che gli regalano. Lainvece prevedendo che a Venezia in molto avrebbero notato subito lo stato interessante ha voluto anticipare come sempre il gossip ...

