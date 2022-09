Yacht di Ibrahimovic | estate tra il Riva 100? Corsaro e il Benetti Oasis 34M

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 27 settembre 2022) Quest’lo abbiamo seguito su Instagram mentre si allenava sul suo, con vista prima sulla baia di Saint-Tropez, poi su quella di Porto Cervo e infine sul panorama di Montecarlo. Gli occhi ovviamente erano puntati su Zlatan, rientrato ora a Milano per sostenere da bordo campo il suo Milan, mentre in palestra sta proseguendo la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio destro, per un ritorno in squadra previsto per gli inizi del 2023. Ma gli amanti della navigazione non avranno potuto fare a meno di ammirare i ben due diversi modelli di imbarcazione su cui viaggiava Ibra. Prima l’amato, con cui era approdato anche a Sanremo per il 71° Festival, poi un34M, prodotto di Azimut ...