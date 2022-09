I giovani hanno punito i partiti tradizionali: ecco come hanno votato (Di martedì 27 settembre 2022) La distribuzione del voto per fasce d'età mostra come gli elettori più giovani abbiano punito i partiti più 'mainstream' in favore di proposte meno tradizionali . È quanto emerge dal rapporto di ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) La distribuzione del voto per fasce d'età mostragli elettori piùabbianopiù 'mainstream' in favore di proposte meno. È quanto emerge dal rapporto di ...

Mov5Stelle : In Italia la metà dei giovani sotto i 29 anni guadagna meno di 9 euro lordi l’ora, la soglia indicata dalla nostra… - FilomenaGallo55 : RT @AlzogliOcchi: “Dietro ogni articolo della #Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la… - jinsoda_ : @Flory39546531 @valemikira @doluccia16 @sdeangelis56 @GiorgiaMeloni il fascismo non è un pensiero. ha vinto perché… - 1987_Lorenza : RT @rubylux04: Questa è L idea delle persone (giovani) che si professano di sinistra e nn sanno un cazzo…e nn hanno forse mai lavorato ??????? - francyravaioli : @Marco1987Mari @lorepregliasco Anch'io speravo in un'aflluenza maggiore, soprattutto dei giovani. Però almeno non h… -