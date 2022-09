Giornata Mondiale Turismo – Centinaio: Risorsa italiana (Di martedì 27 settembre 2022) Giornata Mondiale Turismo – Centinaio: Insieme ad agroalimentare nostra principale ricchezza – “Un settore strategico che, a causa della pandemia, ha attraversato anni difficili e a cui va data la giusta centralità. Il Turismo è una voce importante del nostro Pil. Adesso occorre lavorare per tutte le sue diverse filiere, compresa quella del Turismo organizzato, non dimenticando che anche l’outgoing è fonte di reddito per l’Italia”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. “Insieme all’agroalimentare è una delle principali risorse dell’Italia e offre opportunità di crescita sia economica che sociale”. “Negli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022): Insieme ad agroalimentare nostra principale ricchezza – “Un settore strategico che, a causa della pandemia, ha attraversato anni difficili e a cui va data la giusta centralità. Ilè una voce importante del nostro Pil. Adesso occorre lavorare per tutte le sue diverse filiere, compresa quella delorganizzato, non dimenticando che anche l’outgoing è fonte di reddito per l’Italia”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco, in occasione delladel. “Insieme all’agroalimentare è una delle principali risorse dell’Italia e offre opportunità di crescita sia economica che sociale”. “Negli ...

