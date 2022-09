Vince la destra, stravince Meloni. Un terremoto storico (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria è certa, anche se non sarà possibile quantificarla in seggi fino al responso del voto nei collegi uninominali e la maggioranza al Senato potrebbe rivelarsi esigua. Il risultato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria è certa, anche se non sarà possibile quantificarla in seggi fino al responso del voto nei collegi uninominali e la maggioranza al Senato potrebbe rivelarsi esigua. Il risultato L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - Giorgiolaporta : Prima proiezione del #senato. Il #centrodestra di #Meloni e #Salvini otterrebbe il DOPPIO dei seggi del… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'I sondaggi danno una netta vittoria all'estrema destra in Italia con Meloni al timone', titola El… - botijon3 : RT @yvarargotti: La coalizione di estrema destra in Italia vince le elezioni, Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio d'Italia.. https… - Luis91052594 : RT @4everAnnina: Quindi la Turci, la Pascale, la Jebreal e quelli che “se vince la destra me ne vado dall’Italia”, si tolgono dalle palle?… -